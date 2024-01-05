Защитники успешно поработали во время воздушных тревог, отметил глава Черкасской ОВА. Игорь Табурец рассказал о последствиях вражеской атаки, передает 24 Канал.

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Без света 5 населённых пунктов

Чиновник отметил, что наши защитники во время последних воздушных тревог удачно поработали. Так, в небе над областью уничтожили 5 вражеских "Шахедов".

Без пострадавших. В двух случаях имеем повреждение линий электропередач вследствие падения обломков БПЛА,

– рассказал глава ОВА.

Табурец добавил, что сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 – частично. Аварийные бригады работают.

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