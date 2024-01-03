Сегодня, 3 января, в Херсоне прошла церемония прощания с 11-летним Глебом, которого россияне убили в последний день прошлого года, рассказал глава Херсонской МВА

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Последний Новый год в жизни

Мальчик как раз находился на улице, когда оккупанты начали бить по Корабельному району города.

Глеб не успел загадать свое новогоднее желание. 2023-й стал последним Новым годом в его короткой жизни,

– отметил Мрочко.

Известно, что мальчик успешно учился в музыкальной школе. В будущем он мог бы стать выдающимся музыкантом, однако оккупанты лишили его этого шанса.

В Херсоне прощались с 11-летней жертвой российского обстрела / Фото Роман Мрочко

В тот день, когда погиб Глеб, во второй половине дня российские военные обстреляли город с временно оккупированного левобережья. Тяжелое ранение получил другой 9-летний мальчик. Также пострадали женщины 31 и 65 лет.

Утром Корабельный район тоже находился под обстрелом. В результате вражеской атаки семь человек ранены. Это шесть мужчин и 71-летняя женщина.

Россия убивает детей

В ночь на 1 января страна-агрессорка атаковала Одессу "Шахедами". Произошли осколочные попадания в жилые дома. Тогда в собственной квартире на глазах у родителей погиб ученик 10 класса 15-летний Денис Мельник. Он стал единственной жертвой "дроновой" атаки в Одессе.

Директор гимназии, где учился юноша, вспоминает о нем как о умном и светлом парне, всегда готовом прийти на помощь. Не любя быть в центре внимания, подросток смущался, когда его благодарили за помощь.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли уже почти тысяча детей.