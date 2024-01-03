Сьогодні, 3 січня, у Херсоні відбулася церемонія прощання з 11-річним Глібом, якого росіяни вбили в останній день минулого року, розповів глава Херсонської МВА

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Останній Новий рік у житті

Хлопчик саме перебував на вулиці, коли окупанти почали гатити по Корабельному району міста.

Гліб не встиг загадати своє новорічне бажання. 2023-й став останнім Новим роком у його короткому житті,

– зазначив Мрочко.

Відомо, що хлопчина успішно навчався у музичній школі. У майбутньому він міг би стати видатним музикантом, однак окупанти позбавили його цього шансу.

У Херсоні прощалися з 11 – річною жертвою російського обстрілу / Фото Роман Мрочко

Того дня, коли загинув Гліб, о другій половині дня російські військові обстріляли місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Тяжкого поранення зазнав інший 9-річний хлопчик. Також постраждали жінки 31 і 65 років.

Вранці Корабельний район міста теж перебував під обстрілом. Унаслідок ворожої атаки сім людей поранені. Це шестеро чоловіків та 71-річна жінка.

Росія вбиває дітей

У ніч проти 1 січня країна-агресорка атакувала Одесу "Шахедами". Відбулися осколкові влучання у житлові будинки. Тоді у власній квартирі на очах у батьків загинув учень 10-ого класу 15-річний Денис Мельник. Він став єдиною жертвою "дронової" атаки в Одесі.

Директорка гімназії, де навчався юнак, згадує про нього як про розумного і світлого хлопця, завжди готового прийти на допомогу. Не люблячи бути у центрі уваги, підліток ніяковів, коли йому дякували за поміч.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинула вже майже тисяча дітей.