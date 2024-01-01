Немає позитивних людських якостей, що були б йому не притаманні. Саме так згадує учня 10 класу Дениса Мельника директорка гімназії №7 Світлана Мельник. Хлопець став єдиною жертвою ворожого удару "Шахедами" в Одесі.

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Загинув на очах батьків

За словами пані Світлани, окупанти забрали життя Дениса у новорічну ніч. Хлопець загинув у своїй квартирі на очах у батьків.

Директорка розповіла, що десятикласник був дуже світлим, розумним і добрим. Денис завжди був відповідальною дитиною, готовим прийти на допомогу одноліткам і дорослим.

Соромʼязливий та ввічливий, хлопець не любив бути у центрі уваги, тому ніяковів, коли йому дякували за поміч.

Нам дуже боляче, що батьки, які виховали такого прекрасного сина, брат, бабуся,рідні, друзі, однокласники, вчителі, ми всі, хто його знав, зазнали цього невимовного болю!

– написала викладачка.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 січня Росія масовано атакувала Україну дронами. Під ударом опинилася й Одеса. Місцева влада повідомила про прямі та осколкові влучання у житлові будинки на п'яти локаціях. У різних районах міста палали пожежі.

Кілька мешканців пошкоджених будинків отримали поранення, а одна людина загинула.

Відомо, що на Одещині загалом збили 28 безпілотників.

Новорічна атака "Шахедами": що відомо