Повітряну тривогу у Львівській області через загрозу атаки "Шахедами" оголосили орієнтовно о 4:06. Вже о 5:00 була загроза атаки дронами-камікадзе. Вибухи у Львові пролунали орієнтовно о 5:09 1 січня 2023 року. Детальніше про атаку ворогів на Львів та область – читайте у тексті 24 Каналу.

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Росія знищила музей Шухевича

Орієнтовно о 5:09 очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди". Він закликав людей нічого не знімати та не публікувати в інтернеті, щоб не допомагати росіянам.

Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС,

– повідомив Козицький орієнтовно о 5:28 1 січня.



Музей Шухевича у перші хвилини після влучання уламків дронів / Фото Козицького

Міський голова Андрій Садовий заявив о 5:46 про вибухи у Львові. За його даними, уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці працювали пожежники.

Важливо. Максим Козицький уточнив, що попередньо – люди не постраждали, пожежу продовжували гасити станом на 5:37. Тоді ж у Львові знову пролунали вибухи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 5:52.

В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі,

– написав після відбою Андрій Садовий.

За його даними, на вулиці Білогорща пошкоджені ще декілька приватних будівель. Зокрема, там повилітали вікна та двері.

Росія повністю знищила музей Романа Шухевича / Фото з телеграму Козицького та Садового

Максим Козицький розповів, що, враховуючи тільки вартість знищеної будівлі, збитки становлять 2 мільйони 258 тисяч гривень. Збитки через втрачене майно ще підраховують. За даними глава Львівської обласної військової адміністрації, в музеї Росія знищила меморіальні речі Романа Шухевича:

стіл, крісла, фотель, фортепіано,

погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського,

скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.

Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці,

– запевнив Козицький.

Посадовець закликав росіян не сприймати знищення музею за свій успіх. Адже сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну й він продовжує жити у діях тисяч українців.

"Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!" – запевнив Козицький.

Він також подякував нашим силам ППО, які зупинили цю смертоносну зброю, спеціалістам ДСНС, які зробили максимум, щоб врятувати будівлі.

Воювати з культурою, освітою та мирним населенням – це типова Рoсія. Але їм нас не злякати й не здолати. Кожна така атака – це лише привід, щоб ще більше донатити на ЗСУ, ще більше посилювати ППО, ще більше вивчати нашу історію,

– зауважив Козицький.

Він пригадав, що 1 січня 1909 року народився Степан Бандера – символ українського спротиву і дороговказ. У 2024 році минає 114 років з дня його народження.

Окупанти атакували університет в Дублянах, де навчався Бандера

Перед 6 годиною ранку глава Львівської ОВА та міський голова Львова повідомили про падіння уламків "Шахеда" у Дублянах. Там горів дах гуртожитку, на місці працювали пожежники. За попередніми даними, люди не постраждали.

Андрій Садовий заявив о 6:26, що пожежу в університеті в Дублянах ліквідували. Люди не загинули. За його словами, в університеті в Дублянах 100 років тому вчився Степан Бандера.

Які наслідки атаки по Дублянах / Фото Максима Козицького та Андрія Садового

Скільки дронів атакували Львівщину та що відомо про наслідки

Орієнтовно об 11:16 Андрій Садовий розповів, що за попередньою інформацією наш регіон атакували 10 "Шахедів". За даними міського голови:

у Дублянах ударна хвиля повибивала вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Зокрема, понад 60 вікон;

в навчальних корпусах аграрного університету Росія знищила понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття.

Садовий запевнив, що комісія з надзвичайних ситуацій працюватиме на місці вже 1 січня 2024 року.

Окрім того, на вулиці Білогорща, де розташований музей Шухевича, пошкоджень зазнали декілька приватних будівель – там повилітали вікна та двері.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що Львівську область атакували 4 ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які збили наші мобільні вогневі групи.

Зверніть увагу! Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти в новорічну ніч проти 1 січня атакували Україну 90 дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили 87 ворожих дронів. Детальніше читайте тут.