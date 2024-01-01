Повітряну тривогу у Львівській області через загрозу атаки "Шахедами" оголосили орієнтовно о 4:06. Вже о 5:00 була загроза атаки дронами-камікадзе. Вибухи у Львові пролунали орієнтовно о 5:09 1 січня 2023 року. Детальніше про атаку ворогів на Львів та область – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росія знищила музей Шухевича
Орієнтовно о 5:09 очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди". Він закликав людей нічого не знімати та не публікувати в інтернеті, щоб не допомагати росіянам.
Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС,
– повідомив Козицький орієнтовно о 5:28 1 січня.
Музей Шухевича у перші хвилини після влучання уламків дронів / Фото Козицького
Міський голова Андрій Садовий заявив о 5:46 про вибухи у Львові. За його даними, уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці працювали пожежники.
В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі,
– написав після відбою Андрій Садовий.
За його даними, на вулиці Білогорща пошкоджені ще декілька приватних будівель. Зокрема, там повилітали вікна та двері.
Росія повністю знищила музей Романа Шухевича / Фото з телеграму Козицького та Садового
Максим Козицький розповів, що, враховуючи тільки вартість знищеної будівлі, збитки становлять 2 мільйони 258 тисяч гривень. Збитки через втрачене майно ще підраховують. За даними глава Львівської обласної військової адміністрації, в музеї Росія знищила меморіальні речі Романа Шухевича:
- стіл, крісла, фотель, фортепіано,
- погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського,
- скульптуру Степана Бандери авторства Ярослава Троцька.
Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці,
– запевнив Козицький.
Посадовець закликав росіян не сприймати знищення музею за свій успіх. Адже сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну й він продовжує жити у діях тисяч українців.
"Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!" – запевнив Козицький.
Він також подякував нашим силам ППО, які зупинили цю смертоносну зброю, спеціалістам ДСНС, які зробили максимум, щоб врятувати будівлі.
Воювати з культурою, освітою та мирним населенням – це типова Рoсія. Але їм нас не злякати й не здолати. Кожна така атака – це лише привід, щоб ще більше донатити на ЗСУ, ще більше посилювати ППО, ще більше вивчати нашу історію,
– зауважив Козицький.
Він пригадав, що 1 січня 1909 року народився Степан Бандера – символ українського спротиву і дороговказ. У 2024 році минає 114 років з дня його народження.
Окупанти атакували університет в Дублянах, де навчався Бандера
Перед 6 годиною ранку глава Львівської ОВА та міський голова Львова повідомили про падіння уламків "Шахеда" у Дублянах. Там горів дах гуртожитку, на місці працювали пожежники. За попередніми даними, люди не постраждали.
Андрій Садовий заявив о 6:26, що пожежу в університеті в Дублянах ліквідували. Люди не загинули. За його словами, в університеті в Дублянах 100 років тому вчився Степан Бандера.
Які наслідки атаки по Дублянах / Фото Максима Козицького та Андрія Садового
Скільки дронів атакували Львівщину та що відомо про наслідки
Орієнтовно об 11:16 Андрій Садовий розповів, що за попередньою інформацією наш регіон атакували 10 "Шахедів". За даними міського голови:
- у Дублянах ударна хвиля повибивала вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Зокрема, понад 60 вікон;
- в навчальних корпусах аграрного університету Росія знищила понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття.
Садовий запевнив, що комісія з надзвичайних ситуацій працюватиме на місці вже 1 січня 2024 року.
Окрім того, на вулиці Білогорща, де розташований музей Шухевича, пошкоджень зазнали декілька приватних будівель – там повилітали вікна та двері.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що Львівську область атакували 4 ворожі ударні безпілотники типу "Шахед", які збили наші мобільні вогневі групи.