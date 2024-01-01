Воздушную тревогу во Львовской области из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили ориентировочно в 4:06. Уже о 5:00 была угроза атаки дронами-камикадзе. Взрывы во Львове раздались ориентировочно в 5:09 1 января 2023 года. Подробнее об атаке врагов на Львов и область – читайте в тексте 24 Канала.

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Россия уничтожила музей Шухевича

Ориентировочно в 5:09 глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, сбивающие вражеские "Шахеды". Он призвал людей ничего не снимать и не публиковать в интернете, чтобы не помогать россиянам.

Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС,

– сообщил Козицкий ориентировочно в 5:28 1 января.



Музей Шухевича в первые минуты после попадания обломков дронов / Фото Козицкого

Мэр Андрей Садовый заявил в 5:46 о взрывах во Львове. По его данным, обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте работали пожарные.

Важно. Максим Козицкий уточнил, что предварительно люди не пострадали, пожар продолжали тушить по состоянию на 5:37. Тогда же во Львове снова раздались взрывы. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 5:52.

В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще,

– написал после отбоя Андрей Садовый.

По его данным, на улице Белогорща повреждены еще несколько частных построек. В частности, там вылетели окна и двери.

Россия полностью уничтожила музей Романа Шухевича / Фото с телеграммы Козицкого и Садового

Максим Козицкий рассказал, что, учитывая только стоимость уничтоженного здания, ущерб составляет 2 миллиона 258 тысяч гривен. Ущерб из-за утраченного имущества еще подсчитывают. По данным главы Львовской областной военной администрации, в музее Россия уничтожила мемориальные вещи Романа Шухевича:

стол, кресла, кресло, фортепиано,

бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского,

скульптуру Степана Бандеры авторства Ярослава Троцка.

Остальные около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они в безопасности,

– заверил Козицкий.

Чиновник призвал россиян не воспринимать уничтожение музея за свой успех. Ведь смысл жизни Романа Шухевича – борьба за Украину и продолжает жить в действиях тысяч украинцев.

"Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все!" – заверил Козицкий.

Он также поблагодарил наших сил ПВО, которые остановили это смертоносное оружие, специалистов ГСЧС, которые сделали максимум, чтобы спасти здания.

Воевать с культурой, образованием и мирным населением – это типичная Россия. Но им нас не испугать и не одолеть. Каждая такая атака – это только повод, чтобы еще больше донатить на ВСУ, еще больше усиливать ПВО, еще больше изучать нашу историю,

– заметил Козицкий.

Он вспомнил, что 1 января 1909 родился Степан Бандера – символ украинского сопротивления и указателя. В 2024 году исполняется 114 лет со дня его рождения.

Оккупанты атаковали университет в Дублянах, где учился Бандера

Перед 6 часов утра глава Львовской ОВА и городской голова Львова сообщили о падение обломков "Шахеда" в Дублянах. Там горела крыша общежития, на месте работали пожарные. По предварительным данным, люди не пострадали.

Андрей Садовый заявил в 6:26, что пожар в университете в Дублянах был ликвидирован. Люди не погибли. По его словам, в университете в Дублянах 100 лет назад учился Степан Бандера.

Какие последствия атаки по Дублянам / Фото Максима Козицкого и Андрея Садового

Сколько дронов атаковали Львовщину и что известно о последствиях

Ориентировочно в 11:16 Андрей Садовый рассказал, что по предварительной информации наш регион атаковали 10 "Шахедов". По данным городского головы:

в Дублянах ударная волна выбила окна в общежитиях, больницах, часовнях и домах. В частности, более 60 окон;

в учебных корпусах аграрного университета Россия уничтожила более 600 метров квадратных кровли и перекрытий.

Садовый заверил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям будет работать на месте уже 1 января 2024 года.

Кроме того, на улице Белогорща, где расположен музей Шухевича, повреждения получили несколько частных зданий – там вылетели окна и двери.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что Львовскую область атаковали 4 вражеских ударных беспилотника типа "Шахед", которые сбили наши мобильные огневые группы.

Обратите внимание! Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты в новогоднюю ночь на 1 января атаковали Украину 90 дронами-камикадзе типа "Шахед". Наши военные сбили 87 вражеских дронов. Подробнее читайте здесь.