У новорічну ніч Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти зруйнували історичні пам'ятки Львова.

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Погруддя Шухевича вціліло

У понеділок, 1 січня, люди розбирали територію музею Романа Шухевича, який росіяни знищили. На щастя, з-під завалів вдалося дістати погруддя генерал-хорунжого УПА.

Погруддя Шухевича дістали з-під завалів: відео Суспільного



На інших кадрах можна побачити, що від музею майже нічого не залишилося.

Наслідки російської агресії у Львові: відео Суспільного



Що сказав Садовий

В етері телемарафону Андрій Садовий дав зрозуміти, що це не було падіння уламків. Він наголосив, що це була чітка ціль ворога.

Тому що вони (росіяни – 24 Канал) люблять символізм. І вони, напевно, до цього готувалися. Слава Богу, що не було сьогодні жертв, і не було поранених,

– зауважив мер Львова.

Він назвав руйнування дуже серйозними. Внаслідок атаки з боку Росії весь дах одного з корпусів університету, в якому вчився Степан Бандера, фактично знищений. У сусідніх будинках чимало пошкоджених вікон, зокрема у музичній школі та лікарні.

Садовий запевнив, що місто все відбудує. Місцева влада вже перебуває на контакті з Міністерством освіти. Міський голова також заявив, що ситуація щодо музею Романа Шухевича є складнішою.

Це було цільове попадання у музей. Там фактично лишилися тільки невеликі основи стін,

– сказав він.

Як пояснив Садовий, російські окупанти хочуть знищити нашу історію. Міський голова зазначив, що у ворога нічого не вийде, адже такі дії тільки роблять злішими українців, чия лють по різному проявлятиметься.

Мер Львова заявив, що після завершення російсько-української війни цей музей відбудовуватимуть.

Також міський голова виклав допис у своїх соцмережах.

Знищення ворогом музею генерал-хорунжого Шухевича – це символічний акт. Ми відновимо його після перемоги. Музей буде масштабнішим і там обовʼязково буде частина присвячена нашій сьогоднішній боротьбі. Переможній боротьбі за незалежність, частиною якої є Шухевич, Бандера, Коновалець, тисячі і мільйони українців,

– написав Садовий.

Він додав, що українці кожного дня пишуть цю історію.

Що ще відомо про масовану атаку дронами-камікадзе