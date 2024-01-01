Ввечері 31 грудня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.

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Сталось займання

Дитина зазнала поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта. Її госпіталізували в лікарню.

Директорка Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Людмила Гнатюк розповіла Суспільному, що її життю нічого не загрожує. Проте наразі дитина перебуває під наглядом травматологів і неврологів.

Також сталося займання приватного гаража. Його оперативно ліквідували.

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