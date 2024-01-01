Ввечері 31 грудня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждала дитина.
Дивіться також Боротьба за життя триває․ Як Україна пережила 2023 і що на нас може чекати у 2024
Сталось займання
Дитина зазнала поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта. Її госпіталізували в лікарню.
Директорка Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні Людмила Гнатюк розповіла Суспільному, що її життю нічого не загрожує. Проте наразі дитина перебуває під наглядом травматологів і неврологів.
Також сталося займання приватного гаража. Його оперативно ліквідували.
"Шахеди" збивали у кількох регіонах
- Росія вночі проти 1 січня масовано атакували Україну. Ворог запустив понад сотню "Шахедів", частину з яких збили сили протиповітряної оборони. Тривогу у Одеській області оголосили пізно ввечері 31 грудня 2023 року. Вона тривала декілька годин. Приблизно о 1 ночі повідомили про перші вибухи. Трохи згодом у Одеській обласній військовій адміністрації розповіли деталі атаки. внаслідок атаки загинув підліток.
- Під прицілом ворога опинилась також і Дніпропетровщина. У обласній військовій адміністрації розповіли, що там оборонці неба знищили 5 дронів-камікадзе. Водночас ворог вдарив по одному із підприємств Дніпра.
- Цього разу дрони долетіли аж до Заходу. У Львові є два влучання у будівлі, які є об'єктами національної пам'яті. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім надійшла інформація про пожежу у музеї Шухевича у Білогорщі. Львів атакували 4 дрони-камікадзе. Їх усі знищили.