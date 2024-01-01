Вечером 31 декабря во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 6 вражеских БПЛА. В результате обстрела пострадал один ребенок.

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Произошло возгорание

Ребенок получил ранение в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника. Ее госпитализировали в больницу для того, чтобы оказать необходимую помощь. Врачи сработали оперативно.

Директор Староконстантиновской многопрофильной больницы Людмила Гнатюк рассказала Общественному , что ее жизни ничего не угрожает. Однако сейчас ребенок находится под наблюдением травматологов и неврологов, то есть его состояние постоянно мониторят и контролируют.

Также произошло возгорание частного гаража. Его оперативно ликвидировали. ночью против 1 января Россия прибегла к самой массированной атаке "Шахедами". Враг запустил 122 дрона по Украине. В частности, 87 сбили силы ПВО. Попадания были на Одесщине, в Днепре и во Львове.

Известно об одном погибшем в Одесской области. В результате обстрела погиб подросток, которому было всего 15.

Хмельницкая область в последнее время стала одной из приоритетных задач России. Страна-агрессорка почти каждый день запускает дроны-камикадзе, которые держат курс на Хмельницкую область. Средства противовоздушной обороны почти всегда полностью сбивают враждебные цели.

"Шахеды" сбивали в нескольких регионах