В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты разрушили исторические памятники Львова.
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Бюст Шухевича уцелел
В понедельник, 1 января, люди разбирали территорию музея Романа Шухевича, который россияне уничтожили. К счастью, из-под завалов удалось достать бюст генерал-хорунжого УПА.
Бюст Шухевича достали из-под завалов: видео Суспильного
На других кадрах можно увидеть, что от музея почти ничего не осталось.
Последствия российской агрессии во Львове: видео Суспильного
Что сказал Садовый
В эфире телемарафона Андрей Садовый дал понять, что это не было падение обломков. Он подчеркнул, что это была четкая цель врага.
Потому что они (россияне – 24 Канал) любят символизм. И они наверняка к этому готовились. Слава Богу, что не было сегодня жертв и не было раненых,
– заметил мэр Львова.
Он назвал разрушения очень серьезными. В результате атаки со стороны России вся крыша одного из корпусов университета, в котором учился Степан Бандера, фактически уничтожена. В соседних домах немало поврежденных окон, в том числе в музыкальной школе и больнице.
Садовый заверил, что город все отстроит. Местные власти уже находятся на контакте с Министерством образования. Городской голова также заявил, что ситуация относительно музея Романа Шухевича сложнее.
Это было целевое попадание в музей. Там фактически остались только небольшие основания стен,
– сказал он.
Как пояснил Садовый, российские оккупанты хотят уничтожить нашу историю. Мэр отметил, что у врага ничего не получится, ведь такие действия только делают злее украинцев, чья ярость по-разному будет проявляться.
Мэр Львова заявил, что после завершения российско-украинской войны этот музей будут отстраивать.
Также городской голова выложил пост в своих соцсетях.
Уничтожение врагом музея генерал-хорунжего Шухевича – символический акт. Мы восстановим его после победы. Музей будет более масштабным и там обязательно будет часть посвящена нашей сегодняшней борьбе. Победной борьбе за независимость, частью которой являются Шухевич, Бандера, Коновалец, тысячи и миллионы украинцев,
– написал Садовый.
Он добавил, что украинцы каждый день пишут эту историю.
Что еще известно о массированной атаке дронами-камикадзе
- В ночь с 31 декабря на 1 января Россия выпустила рекордное количество "Шахедов". Наши воины сбили 87 БПЛА из 90.
- Оккупанты запускали эти дроны-камикадзе волнами из 4 направлений. Кроме этого захватчики обстреляли Харьков баллистикой, 3 противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной ракетой Х-59.
- Украинским защитникам пришлось работать около 11 часов. Часть беспилотников россияне специально направили на жилые кварталы.
- К несчастью, в Одессе погиб 15-летний парень. Еще 7 человек получили ранения. 3 пострадавших госпитализировали.
- В Хмельницкой области в результате российской агрессии у ребенка был поврежден позвоночник. В Днепре один из вражеских дронов попал в предприятие.