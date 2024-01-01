Враг направил беспилотники на Днепр. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 5 "Шахедов", однако не обошлось без попаданий.
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Враг ударил по предприятию
Дроны сбивали в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.
В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные обуздали огонь,
– рассказал Сергей Лысак.
В Пятихатской общине Каменского района 1500 семей оставались без света из-за беспилотника оккупантов, который повредил линию электропередач. Энергетики оперативно отреагировали на инцидент и подключили пользователей.
Никопольщина оказалась под артиллерийскими обстрелами. Захватчики выпустили по Никополю более десятка снарядов. Повреждения получили гимназия и 13 частных домов. Кроме того, избиты 2 гаража, газопровода и электросети.
Враг атаковал Украину на Новый год 122 "Шахедами"
- Россия ночью против 1 января снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. До полуночи враг запустил 96 беспилотников, а после наступления Нового года – еще 26 воздушных целей.
- Россия в новогоднюю ночь выпустила по Украине 122 "Шахеда". Силы противовоздушной обороны в целом уничтожили 87 ударных дронов-камикадзе.
- В канун Нового года, 31 декабря 2023 года, враг несколько раз поднимал в воздух носителей "Кинжалов". Несколько бортов МиГ-31К трижды были причиной объявления тревоги. В обед они совершили пуски ракет. Взрывы слышали в Кривом Роге и Кропивницком.