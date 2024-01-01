Враг направил беспилотники на Днепр. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 5 "Шахедов", однако не обошлось без попаданий.

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Враг ударил по предприятию

Дроны сбивали в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.

В Днепре вражеский БПЛА попал по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные обуздали огонь,

– рассказал Сергей Лысак.

В Пятихатской общине Каменского района 1500 семей оставались без света из-за беспилотника оккупантов, который повредил линию электропередач. Энергетики оперативно отреагировали на инцидент и подключили пользователей.

Никопольщина оказалась под артиллерийскими обстрелами. Захватчики выпустили по Никополю более десятка снарядов. Повреждения получили гимназия и 13 частных домов. Кроме того, избиты 2 гаража, газопровода и электросети.

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