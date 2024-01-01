Ворог скерував безпілотники на Дніпро. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 5 "Шахедів", однак не обійшлося без влучань.

Дивіться також Люди збирались зустріти Новий рік, коли вдарив ворог: в Одесі загинув 15-річний підліток

Ворог вдарив по підприємству

Дрони збивали у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь,

– розповів Сергій Лисак.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району 1500 родин залишалися без світла через безпілотник окупантів, який пошкодив лінію електропередач. Енергетики оперативно відреагували на інцидент та підключили користувачів.

Нікопольщина опинилась під артилерійськими обстрілами. Загарбники випустили по Нікополю понад десяток снарядів. Пошкоджень зазнали гімназія та 13 приватних будинків. Крім того, побиті 2 гаражі, газогони і електромережі.

Ворог атакував Україну на Новий рік 122 "Шахедами"