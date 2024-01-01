В общем, Львовщину атаковали 10 "Шахедов". Как реагируют на цинические удары россиян в сети – передает 24 Канал.

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Боятся Шухевича и Бандеры даже спустя 100 лет

Под ударом во Львовской области оказались университет, в котором 100 лет тому назад учился Степан Бандера. Кроме того, россияне полностью разрушили музей Романа Шухевича, где хранились его мемориальные вещи.

На циничную войну оккупантов с украинской историей и культурой отреагировали украинцы в сети. В частности, в сообщении продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий подчеркнул, что оккупанты боятся Степана Бандеры даже с того света.



Реакция Каразия на обстрел Львовщины / Скриншот

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда также прокомментировал циничную атаку и отметил, что музей и университет, в котором когда-то учился Бандера, россияне считают для себя "не менее опасными, чем аэродромы или милитарные заводы".



Ведущий 24 Канала прокомментировал ночную атаку / Скриншот

Украинцы в сети также добавляют, что россияне никогда не смогут преодолеть такие фигуры, как Шухевич и Бандера, даже уничтожив их музеи.

Бандера, Шухевич – Герои Украины! А россияне пусть и дальше боятся даже их теней, и даже спустя 100 лет!

– отмечают пользователи в сети.

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