Мэр Львова сообщил, что, к счастью, люди не пострадали. Следует заметить, что оккупанты били по Львовской области на рассвете 1 января. Отбой воздушной тревоги был объявлен уже в 5:50.

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В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще,

– рассказал Андрей Садовый.

Мэр добавил, что враг попал в два объекта национальной памяти во Львове. В частности, говорится и об университете в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", – заметил Садовый.

К счастью, мирные жители не погибли.

Россия атаковала исторические места во Львовской области / Фото с телеграма Андрея Садового и Максима Козицкого

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал, как выглядит музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще по состоянию на 11 часов 1 января 2024 года. Он призвал россиян не воспринимать это как удачу.

Потому что смысл жизни Романа Шухевича – борьба за Украину – продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все,

– заверил чиновник.

Что осталось от музея Шухевича / Фото Львовской ОВА

В музее рассказали "Радио Свобода", что большинство ценнейших вещей из помещения забрали после полномасштабного вторжения. Впрочем, самым ценным памятником был сам дом, который разрушила Россия.

Обратите внимание! Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов в Ивано-Франковской области в многодетной семье греко-католического священника. После окончания украинской гимназии в Стрые Бандера в течение 1928 – 1933 годов учился на полеводческо-лесном факультете Львовской политехники в Дублянах.

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