Міський голова Львова повідомив, що, на щастя, люди не постраждали. Варто зауважити, що окупанти били по Львівській області вдосвіта 1 січня. Відбій повітряної тривоги оголосили вже о 5:50.

Дивіться також Бойова робота тривала 11 годин, ворог запустив 122 "Шахеди": усе, що відомо про нічну атаку

Що відомо про наслідки російської атаки

В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі,

– розповів Андрій Садовий.

Мер додав, що ворог поцілив у два об'єкти національної пам'яті у Львові. Зокрема, мовиться й про університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", – зауважив Садовий.

На щастя, мирні мешканці не загинули.

Росія атакувала історичні місця на Львівщині / Фото з телеграму Андрія Садового та Максима Козицького

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький показав, який вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі станом на 11 годину 1 січня 2024 року. Він закликав росіян не сприймати це як успіх.

Бо сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну – продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все,

– запевнив посадовець.

Що залишилось від музею Шухевича / Фото Львівської ОВА

У музеї розповіли "Радіо Свобода", що більшість найцінніших речей з приміщення забрали після повномасштабного вторгнення. Утім найціннішою пам'яткою був сам будинок, який зруйнувала Росія.

Зверніть увагу! Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, що в Івано-Франківський області у багатодітній родині греко-католицького священника. Після закінчення української гімназії в Стрию Бандера протягом у 1928 – 1933 років навчався на рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки в Дублянах.

Що відомо про атаку росіян на Львівщину