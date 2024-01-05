Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголошував, що наші захисники ще продовжують відбивати ворожу атаку безпілотниками типу "Шахед", передає 24 Канал.

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Ігнат наголосив, що ворожа атака ще триває. Він підкреслив, що є загроза застосування ворожих безпілотників для західних областей, зокрема, для Тернопільської й Хмельницької областей. Крім того, також під ударом може перебувати й місто Старокостянтинів.

"Зазвичай, ви розумієте, що туди багато відправляють БпЛА ударного типу. Зараз дочекаємося відбоїв і будемо давати вже якісь дані", – наголоси речник Повітряних сил.

Він зауважив, що цієї ночі окупанти атакували нашу державу фактично двома хвилями.

Спершу з переходу з вечора в цю добу, і далі вже друга група під ранок почала також атакувати з південно-східного напрямку і рухалася вздовж кордону з Молдовою в північно-західному напрямку,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що, звичайно, вже є збиття ворожих дронів-камікадзе. За його словами, є результати як на півдні, так на сході, а також і в центральних, і в західних областях, і на півночі.

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