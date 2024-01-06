В результате этого вражеского обстрела погибли люди. В настоящее время на месте прилета работает полиция и медицинские работники.

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Россияне обстреляли Северное в Донецкой области

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что утром россияне совершили по поселку Северное 2 авиационных удара. В результате пострадала жилая застройка в населенном пункте.

1 человек погиб в результате авиаудара по Северному Торецкой общины,

– написал он.

Филашкин также отметил, что на местах прилета уже работают чрезвычайные службы. О пострадавших и повреждениях в поселке глава Донецкой ОВА информации пока не предоставил.

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