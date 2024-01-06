Нашим защитникам удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые враг запустил этой ночью. Тогда воздушная тревога раздавалась около 5 часов.

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Сколько беспилотников сбила украинская ПВО

В Генштабе Вооруженных Сил Украины отчитались, что ночью 6 января оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по Украине, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". В ту ночь россияне запустили 2 своих беспилотных летательных аппарата.

Все вражеские дроны уничтожены,

– говорится в сообщении Генштаба.

Один из беспилотников украинская противовоздушная оборона уничтожила в пределах Хмельницкой области, о чем сообщал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что второй российский беспилотник силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в пределах области ночью 6 января. По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки нет.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что эти беспилотники оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска в России. Военные также подчеркнули, что вместе Украина обязательно одержит победу.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"