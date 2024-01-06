Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 5 января в 23:49. Тогда жителей сообщили об угрозе атаки ударными БПЛА, которые ранее запустил враг. А уже в 01.20 в области объявили отбой. Впоследствии стало известно о работе ПВО по "Шахедам".

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В Хмельницкой области работала ПВО

Обратим внимание, что о взрывах в регионе СМИ сообщали около 00:30. Собственно, тогда было известно, что по региону бродят "Шахеды". Вскоре официальная информация поступила от представителей местных властей.

Подробно в 01:33 поделился первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Он отметил, что жители области могли слышны звуки взрывов. По его словам, работали силы ПВО. Он добавил, что данных о пострадавших нет. В то же время, отметил, что деталями поделится впоследствии.

Заметим, что об угрозе атаки "Шахедами" Воздушные силы известили еще в 20:25 . Первое предупреждение касалось движения ударных БПЛА в западной части Херсонской области. Тогда сообщалось, что они держат северо-западный курс. Позже стало известно, что ударные дроны в направлении Баштанского района Николаевской области и курсируют на Кировоградщину.

Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед"