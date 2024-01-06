Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 5 січня о 23:49. Тоді мешканців повідомили про загрозу атаки ударними БпЛА, які раніше запустив ворог. А вже о 01:20 в області оголосили відбій. Згодом стало відомо про роботу ППО по "Шахедах".

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На Хмельниччині працювала ППО

Звернімо увагу на те, що про вибухи у регіоні ЗМІ повідомляли близько 00:30. Власне, тоді було відомо, що регіоном блукають "Шахеди". Невдовзі офіційна інформація надійшла від представників місцевої влади.

Деталями о 01:33 поділився перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він зазначив, що мешканці області могли чути звуки вибухів. За його словами, працювали сили ППО. Він додав, що даних щодо постраждалих немає. Водночас зазначив, що деталями поділиться згодом.

Зауважимо, що про загрозу атаки "Шахедами" Повітряні сили сповістили ще о 20:25. Перше попередження стосувалося руху ударних БпЛА у західній частині Херсонської області. Тоді повідомляли, що вони тримають північно-західний курс. Згодом стало відомо, що ударні дрони у напрямку Баштанського району Миколаївської області і курсують вони на Кіровоградщину.

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