Нашим захисникам вдалося знищити всі дрони-камікадзе, які ворог запустив цієї ночі. Тоді повітряна тривога лунала близько 5 годин.

До теми На Хмельниччині під час атаки "Шахедів" пролунали вибухи: в області працювала ППО

Скільки безпілотників збила українська ППО

У Генштабі Збройних Сил України відзвітувалися, що вночі 6 січня окупанти вчергове завдали авіаційного удару по Україні, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Тієї ночі росіяни запустили 2 своїх безпілотних літальних апарати.

Всі ворожі дрони знищено,

– мовиться у дописі Генштабу.

Один із безпілотників українська протиповітряна оборона знищила у межах Хмельницької області, про що повідомляв перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що другий російський безпілотник сили та засоби протиповітряної оборони знищили у межах області вночі 6 січня. За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"