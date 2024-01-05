Городская военная администрация сообщила, что в настоящее время в городе был применен график подачи воды. Причина такого решения – то, что нет электроснабжения.

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Ожидаем воду 7 января с 05.00 до 10.00 и вечером с 18.00 до 23.00. Энергетики работают над аварийным участком и будут делать все возможное, и возможно уже завтра, 6 января с 18.00 до 23.00 будет возобновлено водоснабжение,

– говорится в сообщении.

Ранее в Минэнергетики сообщили об обесточивании оборудования одной из подстанций. Сообщается, что без напряжения остались бытовые потребители и шахта.

Под землей остаются 17 горняков

После российского удара 4 января под землей остаются 17 горняков. Михаил Волынец – глава Независимого профсоюза горняков Украины – заявил, что сейчас есть технические сложности. Оккупанты уничтожили все вокруг. В частности, компрессорную, вентилятор, зал подъемной машины.

С горняками, которые находятся под землей, к счастью есть связь. Волынец подчеркнул, что родные знают, что они – в относительной безопасности. Пока делают все возможное, чтобы как можно быстрее спасти горняков.