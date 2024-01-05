Спасательная операция на сегодня, 5 января, продолжается. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
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"Шахтеры еще остаются под землей. Есть технические сложности", – отметил он.
По его словам, в результате прилета все разбито: компрессорный, вентилятор, зал подъемной машины. И чудом спаслась машинистка, которая после первого прилета ушла в укрытие. Итак, когда вторая ракета попала в подъем – она была в безопасности.
Так что жертв нет, но есть значительные разрушения.
Есть ли связь с горняками
Волынец также сообщил детали о горняках. Один из них находится на глубине 214 метров, в камере насосной станции, в камере водоотлива. А 16 горняков находятся на горизонте 622 метра.
"С горняками есть связь. И это важно. Даже если ты голоден, и света нет, родные знают, что они все же в относительной безопасности", – добавил глава профсоюза.
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