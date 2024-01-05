Рятувальна операція станом на сьогодні, 5 січня, триває. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Дивіться також Хлібовозки двічі обстрілювали, але їздять далі: історія пекаря єдиного виробництва Святогірська

"Шахтарі ще залишаються під землею. Є технічні складнощі", – зазначив він.

За його словами, унаслідок прильоту усе розбите: компресорна, вентилятор, зал підіймальної машини. І дивом врятувалась машиністка, яка після першого прильоту пішла в укриття. Тож, коли друга ракета поцілила у підйом – вона була в безпеці.

Тож, жертв немає, але є значні руйнування.

Чи є зв'язок із гірниками

Волинець також повідомив деталі щодо гірників. Так, один із них перебуває на глибині 214 метрів, в камері насосної станції, в камері водовідливу. А 16 гірників перебувають на горизонті 622 метрів.

"З гірниками є зв'язок. І це важливо. Навіть якщо ти голодний, і світла немає, рідні знають, що вони все ж у відносній безпеці", – додав голова профспілки.

Більше про ситуацію в області