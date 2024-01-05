Міська військова адміністрація повідомила, що наразі у місті застосували графік подачі води. Причина такого рішення – те, що наразі немає електропостачання.

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Так, очікуємо воду 7 січня з 05.00 до 10.00 та ввечері з 18.00 до 23.00. Енергетики працюють над аварійною ділянкою і робитимуть все можливе, та можливо вже завтра, 6 січня з 18.00 до 23.00 буде відновлено водопостачання,

– мовиться у повідомленні.

Раніше у Міненергетики повідомили про знеструмлення обладнання однієї з підстанцій. Повідомляють, що без напруги залишилися побутові споживачі та шахта.

Під землею залишаються 17 гірників

Після російського удару 4 січня під землею залишаються 17 гірників. Михайло Волинець – голова Незалежної профспілки гірників України – заявив, що наразі є технічні складнощі. Окупанти розбили геть усе навколо. Зокрема, знищили компресорну, вентилятор, зал підіймальної машини.

З гірниками, які перебувають під землею, на щастя є зв'язок. Волинець наголосив, рідні знають, що вони – у відносній безпеці. Наразі роблять усе можливе, аби якнайшвидше врятувати гірників.