Детальніше про атаку з боку російських військових розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, встановлюються наслідки ударів.

Читайте також У Кривому Розі пролунав вибух: окупанти били балістикою з Криму

Росія обстріляла Покровськ двічі

Покровськ знову під ворожим вогнем,

– повідомив Філашкін.

Він зазначив, що уночі 6 січня ворог двічі обстріляв місто. Відомо про влучання в адміністративну будівлю. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.



Росіяни атакували Покровськ 6 січня / Фото з телеграму Філашкіна



Росіяни атакували Покровськ 6 січня / Фото з телеграму Філашкіна

Водночас він зазначив, що, за попередньою інформацією, під завалами людей немає. Втім, не минулося без постраждалих внаслідок підступної російської атаки. Вадим Філашкін додав, що точні наслідки ударів встановлюють.

На Хмельниччині працювала ППО

Як ми вже казали, ворог також запустив дрони-камікадзе по Україні. На Хмельниччині повітряну тривогу, пов'язану з загрозою атаки "Шахедами", оголосили 5 січня о 23:49. Вже о 01:20 у регіоні був відбій повітряної тривоги, а ще через лічені хвилини стало відомо, що в регіоні працювала ППО.

Зауважимо, що про вибухи у регіоні ЗМІ писали близько 00:30. Тоді надходила інформація, що на Хмельниччині кружляють "Шахеди". Пізніше представники місцевої влади підтвердили роботу ППО по баражуючих боєприпасах ворога.

О 01:33 6 січня деталями поділився перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За його словами, мешканці регіону могли чути звуки вибухів. Він додав, що працювали сили ППО. Жодних постраждалих, зазначив він, немає. Іншими деталями він пообіцяв поділитися згодом.

Звернімо увагу на те, що про загрозу атаки "Шахедами" Повітряні сили сповістили о 20:25 5 січня. Перше попередження стосувалося того, що ударні БпЛА рухаються західною частиною Херсонської області. Зазначали, що баражуючі боєприпаси тримають північно-західний курс.

Пізніше надійшла інформація про те, що "Шахеди" летять у напрямку Баштанського району Миколаївської області. І що вони курсують на Кіровоградщину.