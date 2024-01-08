Вранці 8 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни близько 07:00 ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Постраждав приватний будинок – на місце виїхали рятувальники.

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Атака на Харківщину

За словами посадовця, станом на 08:40, 8 січня відомо, що з-під завалів дістали 90-річного та 60-річних чоловіків. Водночас ще одна жінка залишається під руїнами цивільного об'єкта.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів у місті Зміїв на Харківщині 2 осіб,

– написав голова МВС Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ також опубліковував відео, на якому видно пошкоджений будинок та роботу українських рятувальників.

Як на Харківщині рятували людей з-під завалів: дивіться відео

Додамо, що близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари. Було пошкоджено підприємство, навчальний заклад.

"Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували", – уточнив Синєгубов.

Водночас о 22:18, 7 січня ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300. на щастя, обійшлось без постраждалих.

Зверніть увагу! Загалом за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп'янського району.