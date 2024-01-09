Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

Обратите внимание Враг будет делать все, чтобы нанести больше вреда, – Игнат о выборе времени атаки по погоде

Что известно о ситуации в Харькове

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена в 22:59. В 23:01 Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – заявил, что оккупанты атакуют город.

В то же время Игорь Терехов сообщил, что город – под ракетным ударом.

Впоследствии Синегубов рассказал, что враг атаковал Харьков ракетами С-300. Их запустили с территории Белгорода. К счастью, данных о пострадавших пока нет.

Спасательные работы после удара по Киеву завершились

Российские захватчики 29 декабря 2023 совершили массированную ракетную атаку. В частности, враг атаковал украинскую столицу. По состоянию на 9 января 2024 года спасательные работы – завершены. В Киеве враг забрал жизни 33 человек. Последнее тело было обнаружено, когда демонтировали строительные конструкции на складском помещении. Это произошло в Шевченковском районе столицы.

Участие в спасательной операции приняли 700 спасателей. Привлекли 145 единиц техники.

В общей сложности во время этой атаки враг ударил по 18 населенным пунктам в 10 областях Украины. В результате террористической атаки России пострадали 170 человек.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.