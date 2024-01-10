Такое мнение 24 Каналу выразил содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что нельзя исключать того, что события в Белгороде могут побудить Кремль пересмотреть приоритеты наступательных операций. К слову, аналитики убеждены, что в ближайшее время россияне не смогут реализовать свой план.

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"При том, что пытались максимально они перебить информацию другими новостями, все равно последовал резонанс. По крайней мере, по этим приграничным регионам. Не исключал бы, что возможен пересмотр стратегии", – сказал Мельник.

То есть россияне могут перекинуть силы, например, из тех направлений, где они интенсивно атакуют, на Белгородское направление. Там они могут пытаться достичь хотя бы локальных "успехов".

Врага нужно остановить

В России подобные идеи насчёт "буферной зоны" выдвигают регулярно. При этом враг имеет немалые "аппетиты" насчёт территории Украины.

Там новая инициатива звучит, что "Нет-нет-нет, на этом мы не остановимся. И тот рубеж, которого нужно "достичь", – это, по меньшей мере, левый берег Днепра. А тогда уже конечно Киев". Там еще они дискутируют насчёт Львовской области,

– рассказал содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова.

Однако следует понимать, что страна-агрессор сама не остановится, если её не остановить.

"Белгород, Белгородская область – там уже никому не нужно объяснять, что война пришла на их территорию. И что эта война пришла после того, как Путин начал так называемую "СВО"", – добавил Алексей Мельник.

Есть ли угроза для Харьковщины