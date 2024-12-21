Всего с начала этих суток произошло 169 боевых столкновений. По состоянию на 22:00 21 декабря продолжается еще ряд боев, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где Россия проводила атаки

На Харьковском направлении противник 6 раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки и Кругляковки. Украинские защитники остановили 2 вражеских атаки. Еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 2 штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг 2 раза штурмовал наши позиции вблизи Ступочок, однако получил отпор.

На Торецком направлении сейчас продолжается бой, целом за сегодняшний день украинскими подразделениями отражено 4 атаки в районе Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Наши защитники отбили 20 штурмов. Четыре атаки продолжаются.

На Кураховском направлении враг совершил 13 попыток прорвать нашу оборону вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Восемь боестолкновений завершено, еще пять – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 41 раз атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Бои идут до сих пор, украинские защитники отбили 29 штурмовых действий врага.

На Ореховском направлении войска захватчиков 7 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток, продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши войска отбили 2 атаки, противник успеха не имел.

В Курской области украинские защитники сегодня отражали 39 атак противника. По состоянию на 22:00 еще идут ожесточенные бои.

На остальных направлениях – без особых изменений.