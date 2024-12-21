Загалом від початку цієї доби відбулося 169 бойових зіткнень. Станом на 22:00 21 грудня триває ще низка боїв, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де Росія проводила атаки

На Харківському напрямку противник 6 разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили 2 ворожих атаки. Ще 2 боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 2 штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог 2 рази штурмував наші позиції поблизу Ступочок, однак отримав відсіч.

На Торецькому напрямку наразі триває бій, загалом за сьогоднішній день українськими підрозділами відбито 4 атаки в районі Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 13 спроб прорвати нашу оборону поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Вісім боєзіткнень завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 41 раз атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Бої точаться досі, українські оборонці відбили 29 штурмових дій ворога.

На Оріхівському напрямку війська загарбників 7 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток, триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили 2 атаки, противник успіху не мав.

В Курській області українські захисники сьогодні відбивали 39 атак противника. Станом на 22:00 ще точаться запеклі бої.

На решті напрямків – без особливих змін.