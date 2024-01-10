Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что сейчас вероятность такого развития событий равна нулю. В то же время, этот план в будущем и при определенных условиях россияне могут реализовать.

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Должны готовиться 2 месяца

В настоящее время в Белгородской области располагается группа войск "Белгород" составом менее 12 тысяч. Этого количества личного состава критически недостаточно для наступления на Харьков. Кроме того, эти подразделения должны иметь соответствующую штатную комплектацию техникой – танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийскими системами и т.п.

Обратите внимание! Группа войск "Белгород" равномерно растянута вдоль всей границы и входит в общую концепцию прикрытия границы России со стороны Белгородской, Курской и Брянской областей. Для этого сформированы три группы войск прикрытия границы: "Курск", "Брянск" и "Белгород".

Белгородская группировка, которая состоит почти из 12 тысяч личного состава, для наступления на город-миллионник Харьков это – ничто. К тому же на 20 километрах от границы с Россией до Харькова расположены линии обороны и рубежи, которые врагу придется пройти,

– объяснил военно-политический обозреватель.

Напомним, что для того, чтобы окружить и захватить Авдеевку, россияне используют ресурс почти 45-тысячной группы войск. Поэтому ударная группировка для продвижения в Харьков должна составлять не менее 80 – 100 тысяч личного состава. А для ее формирования нужно несколько месяцев.

Если у россиян будет желание начать наступление на Харьков 2:0, то они должны будут 2 месяца накапливать соответствующее количество сил и средств, забирая их из группы войск "Запад" – Купянское направление, "Центр" – Лиманское направление и "Юг" – Бахмутское и Авдеевское направления.

Путину нужна мобилизация

Такая группировка теоретически может сформироваться только после президентских выборов в России (голосование на выборах президента в России должно состояться 15 – 17 марта – 24 Канал).

Сразу после того, как Путин будет избран на очередной бесконечный срок, начнется процесс мобилизации. И благодаря этому процессу россияне начнут формировать подразделения не только для ротации и восстановления ресурса из-за потерь, но и для того, чтобы предположительно открывать новые направления для ударов,

– предположил Александр Коваленко.

Однако оккупантам может не хватить и этого ресурса для такого удара с учетом компенсации будущих потерь, а также необходимости ротации по другим направлениям. Поэтому предположительно они сконцентрируют все силы и действия исключительно по имеющейся сегодня зоне боевых действий.

Что известно о возможном "наступлении" россиян на Харьков