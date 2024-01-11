Глава Главного управления полиции в Харьковской области рассказал журналистам Суспильного Харьков, что оккупанты целенаправленно ударили по СМИ.
Смотрите также Есть новые обесточения, украинцев призывают экономить электричество: какая ситуация сейчас со светом
Что известно об ударе россиян по Харькову
Владимир Тимошенко рассказал, что в Харькове возле гостиницы два попадания – одно в забор, другое – сбоку в пристройку к основному зданию.
В этом отеле никогда военные не жили, это знает почти весь Харьков. Этот отель использовался журналистами. Это был общеизвестный факт. На момент удара в гостинице находились иностранные журналисты, в частности, из Турции. Поэтому я считаю, что этот удар Россия нанесла именно по СМИ,
– заявил глава полиции Харьковщины.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 1:04 известно об 11 пострадавших, из них 4 – мужчины от 31 до 38 лет, 7 – женщины в возрасте от 23 до 71 года. По его данным:
- 9 раненых – в больницах. Один из пострадавших, 35-летний мужчина, в тяжелом состоянии, еще 8 пациентов – в среднем и легком, 2 – оказали помощь на месте;
- раненых обеспечили всем необходимым и наблюдением медиков;
- на месте еще работали экстренные службы.
Глава областной военной администрации уточнил, что, по предварительным данным, враг нанес удар по Киевскому району города ракетами системы С-300.
"В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей", – добавил Олег Синегубов.
Последствия ракетной атаки по Харькову: смотрите видео
Россия ударила по Харькову: основное
- Россия ориентировочно в 22:32 11 января ударила по Харькову ракетами С-300. Глава города Игорь Терехов написал, что враг ударил по гражданскому объекту, на стоянке рядом горели машины.
- Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что враг запустил ракеты С-300 с территории Белгородской области.
- Харьковская областная прокуратура сообщила, что среди пострадавших есть 1 гражданка Турции, 1 гражданин Грузии, оба представляли СМИ Турции. Об их состоянии дополнительно не сообщалось.