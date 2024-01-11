Очільник Головного управління поліції у Харківській області розповів журналістам Суспільного Харків, що окупанти цілеспрямовано вдарили по ЗМІ.
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Що відомо про удар росіян по Харкову
Володимир Тимошенко розповів, що у Харкові біля готелю два влучання – одне в паркан, інше – збоку у прибудову до основної будівлі.
У цьому готелі ніколи військові не жили, це знає майже весь Харків. Цей готель використовувався журналістами. Це був загальновідомий факт. На момент удару у готелі перебували іноземні журналісти, зокрема, з Туреччини. Тому я вважаю, що цей удар Росія здійснила саме по ЗМІ,
– заявив очільник поліції Харківщини.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що станом на 1:04 відомо про 11 постраждалих, з них 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 – жінки у віці від 23 до 71 року. За його даними:
- 9 поранених – у лікарнях. Один з постраждалих, 35-річний чоловік, у важкому стані, ще 8 пацієнтів – у середньому та легкому, 2 – надали допомогу на місці;
- поранених забезпечили всім необхідним та наглядом медиків;
- на місці ще працювали екстрені служби.
Очільник обласної військової адміністрації уточнив, що, за попередніми даними, ворог завдав удару по Київському району міста ракетами системи С-300.
"В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів", – додав Олег Синєгубов.
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Росія вдарила по Харкову: основне
- Росія орієнтовно о 22:32 11 січня вдарила по Харкову ракетами С-300. Очільник міста Ігор Терехов написав, що ворог вдарив по цивільному об'єкту, на стоянці поряд горіли машини.
- Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що ворог запустив ракети С-300 з території Бєлгородської області.
- Харківська обласна прокуратура повідомила, що серед постраждалих є 1 громадянка Туреччини, 1 громадянин Грузії, обидва представляли ЗМІ Туреччини. Про їхній стан додатково не повідомляли.