Представитель ГУР МО Андрей Юсов назвал получение данных о производителе БпЛА для оккупантов большим успехом для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказал Юсов

Юсов отметил, что операция проводилась совместно с представителями гражданского общества, в том числе небезразличными патриотическими блогерами. Ее результаты являются серьезным достижением. Представитель ГУР МО выразил благодарность людям, которые помогали. Он подтвердил, что действительно речь идет о 100 гигабайтах информации.

По его словам, эти данные можно использовать по многим направлениям. В материалах в частности есть информация о беспилотнике "Орлан" и средствах РЭБ противника. Информация поможет в противодействии вражеским средствам поражения. Также украинский оборонно-промышленный комплекс может заимствовать некоторые приемы, при условии, что там будет что заимствовать.

Представитель ГУР МО также отметил, что производство этих дронов предусматривает конкретную номенклатуру комплектующих. Причем не только российского производства, но и импортных.

А это означает отслеживание цепочек снабжения и соответственно срыв этих цепочек в будущем, в частности, с помощью усиления санкционной политики,

– объяснил Юсов.

Он отметил, что часть полученной информации будет интересна западным партнерам Украины. Юсов подчеркнул, что данные будут полезны для усиления безопасности и обороны.

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