В то же время он подчеркнул, что не может подтвердить, что это должно произойти уже 15 января. Ведь в разведке этих данных о действиях оккупантов нет.
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Юсов высказался по поводу возможного движения россиян в Харьковской области
Андрей Юсов подчеркнул, что ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. По его словам, это может указывать на то, что российская армия все же может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.
Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты,
– сказал представитель ГУР.
В то же время он подчеркнул, что украинские Силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования на возможную активизацию наступления врага.
Россияне могут попытаться пойти в наступление в Харьковской области
- Журналисты The Telegraph отметили, что Россия усилила обстрелы Харькова и окрестных населенных пунктов. Авторы материала сказали, что уже вскоре после этого Россия может совершить наземное наступление, а также назвали вероятную дату – 15 января.
- В то же время начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал эту статью "бредовой". Он подчеркнул, что журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового".
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что сейчас концентрации военных подразделений России на границе не зафиксированы, поэтому о наступлении россиян не говорится. Однако, по его словам, ситуация может меняться ежеминутно и военные, конечно, внимательно следят за этим.
- Однако аналитики из американского Института изучения войны заявили, что российские войска все же готовятся к наступлению на Купянск в ближайшие недели. Эксперты, ссылаясь на заявления украинских официальных лиц, заявили, что российские войска преследуют цель захватить Купянск и Боровую зимой 2024 года.