В то же время он подчеркнул, что не может подтвердить, что это должно произойти уже 15 января. Ведь в разведке этих данных о действиях оккупантов нет.

К теме Россия может начать новое наступление под Харьковом: в СМИ назвали вероятную дату, в ВСУ говорят это бред

Юсов высказался по поводу возможного движения россиян в Харьковской области

Андрей Юсов подчеркнул, что ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. По его словам, это может указывать на то, что российская армия все же может активизировать наступательные действия на этом участке фронта.

Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты,

– сказал представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что украинские Силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования на возможную активизацию наступления врага.

Россияне могут попытаться пойти в наступление в Харьковской области