Водночас він наголосив, що не може підтвердити, що це має відбутися вже 15 січня. Адже у розвідки цих даних щодо дій окупантів – немає.
До теми Росія може почати новий наступ під Харковом: у ЗМІ назвали ймовірну дату, у ЗСУ кажуть це маячня
Юсов висловився щодо можливого руху росіян у Харківській області
Андрій Юсов підкреслив, що ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. За його словами, це може вказувати на те, що російська армія усе ж може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.
Разом з тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати, Є
– сказав представник ГУР.
Водночас він наголосив, що українські Сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування на можливу активізацію наступу ворога.
Росіяни можуть спробувати піти у наступ у Харківській області
- Журналісти The Telegraph зазначили, що Росія посилила обстріли міста Харків та навколишніх населених пунктів. Автори матеріалу сказали, що вже невдовзі після цього Росія може здійснити наземний наступ, і навіть назвали ймовірну дату – 15 січня.
- Водночас начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав цю статтю "маячнею". Він наголосив, що журналісти "все перекрутили" й в матеріалі немає "нічого нового".
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що зараз концентрації військових підрозділів Росії на кордоні не зафіксовано, тому про наступ росіян не мовиться. Однак за його словами ситуація може змінюватися щохвилини й військові, звичайно, уважно стежать за цим.
- Проте аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що російські війська все ж готуються до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні. Експерти, посилаючись на заяви українських офіційних осіб заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп'янськ і Борову взимку 2024 року.