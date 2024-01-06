Водночас він наголосив, що не може підтвердити, що це має відбутися вже 15 січня. Адже у розвідки цих даних щодо дій окупантів – немає.

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Юсов висловився щодо можливого руху росіян у Харківській області

Андрій Юсов підкреслив, що ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. За його словами, це може вказувати на те, що російська армія усе ж може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.

Разом з тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати, Є

– сказав представник ГУР.

Водночас він наголосив, що українські Сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування на можливу активізацію наступу ворога.

Росіяни можуть спробувати піти у наступ у Харківській області