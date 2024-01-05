Під час брифінгу з журналістами глава Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував статтю The Telegraph щодо "повторного наступу окупантів на Харків".

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Чи можливий наступ Росії на Харків

Синєгубов розповів, що для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. За його словами, зараз концентрації військових підрозділів Росії на кордоні не зафіксовано.

Наразі такої концентрації немає. Проте, ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим,

– сказав він.

Він також зауважив, що Росія не відмовилася від своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які вона втратила восени 2022 року. Тож Харківська область має бути готова завжди.

The Telegraph назвало ймовірну дату наступу

Видання The Telegraph заявило, що російські військові сили можуть знову посилити повітряні атаки у 7 січня. І незадовго після цього Росія нібито може здійснити наземний наступ. Журналісти навіть назвали ймовірну дату його початку – 15 січня.

Також у матеріалі мовиться, що Україна готується відбивати новий російський наступ поблизу Харкова, оскільки Москва посилює бомбардування північно-східної частини міста. Журналісти посилаються на "місцеві підрозділи військової розвідки".

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що матеріал не вартий уваги й в ньому немає "нічого нового". За його словами, журналісти все перекрутили й зауважив, що вони посилаються на незрозуміле джерело.