Результаты опроса показывают, что жители России виртуозно сочетают несочетаемые вещи. К примеру, они снова готовы проголосовать за Путина, но убеждены, что нужна и оппозиция. Войну против Украины воспринимают как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

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Сколько россиян поддерживают войну против Украины

В исследовании говорится, что большинство россиян воспринимают войну в Украине как защиту от Запада. Таких 63%. Для 56% важны победы на фронте – военные действия повлияют на их решения по голосованию на предстоящих выборах. И это подтверждает мнение экспертов о том, что Путин хочет бросить кость своим избирателям, например, захватив какой-нибудь город.

Что интересно, 34% все же "обеспокоены перерастанием конфликта в прямую конфронтацию с НАТО".

Сколько россиян собирается голосовать за Путина

Это большинство – 70% женщин и 61% мужчин. Больше всего симпатиков хозяин Кремля имеет среди россиян старше 60 лет – 73%. Молодежь младше 30 лет гораздо меньше поддерживает Путина – только 53% готовы проголосовать за него.

67% поддерживают внешнюю политику Путина, а 58% одобряют его управление внутренними делами.

Боятся ЛГБТ больше, чем украинцев и Запада

Целых 94% гордятся своей российской идентичностью. И 62% полагают, что Россию оскорбляют на мировой арене.

Россияне переживают, что Запад посягает на традиционные ценности: 68% "выражают опасения по поводу влияния ЛГБТК". 64% считают, что война против Украины – это цивилизационная борьба между Россией и Западом.

Узнают новости из телевизора и тихонько поругивают Путина

Россияне недовольны ростом цен, коррупцией и состоянием экономики. Но многие из них свободно ездят за границу.

Они не слишком интересуются тем, что правительство притесняет журналистов и активистов: для 57% россиян телевидение является основным источником новостей. VPN используют только 20%.

74% согласны, что наличие оппозиции важно. Но только 42% считают, что пришло время для политической реформы.

Об оппозиции Путину говорят 59%, критикуют его 60% – как офлайн, так и в социальных сетях.