Результати опитування демонструють, що мешканці Росії віртуозно поєднують непоєднувані речі. Наприклад, вони знову готові проголосувати за Путіна, але переконані, що потрібна й опозиція. Війну ж проти України сприймають як "цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом".

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Скільки росіян підтримують війну проти України

У дослідженні йдеться, що більшість росіян сприймає війну в Україні як захист від Заходу. Таких 63%. Для 56% важливі перемоги на фронті – військові дії вплинуть на їхні рішення щодо голосування на майбутніх виборах. І це підтверджує думку експертів про те, що Путін хоче кинути кістку своїм виборцям, наприклад, захопивши якесь місто.

Що цікаво, 34% все ж "стурбовані переростанням конфлікту в пряму конфронтацію з НАТО".

Скільки росіян збирається голосувати за Путіна

Це більшість – 70% жінок і 61% чоловіків. Найбільше симпатиків господар Кремля має серед росіян, старших за 60 років, – 73%. Молодь молодше 30 років значно менше підтримує Путіна – тільки 53% готові проголосувати за нього.

67% підтримують зовнішню політику Путіна, а 58% схвалюють його управління внутрішніми справами.

Бояться ЛГБТ більше, ніж українців і Заходу

Цілих 94% пишаються своєю російською ідентичністю. І 62% вважають, що Росію ображають на світовій арені.

Росіяни переймаються, що Захід посягає на традиційні цінності: 68% "висловлюють побоювання щодо впливу ЛГБТК". 64% вважають, що війна проти України – це цивілізаційна боротьба між Росією та Заходом.

Дізнаються новини з телевізора та тихцем критикують Путіна

Росіяни невдоволені зростанням цін, корупцією та станом економіки. Та багато хто з них вільно їздить за кордон.

Вони не надто цікавляться тим, що уряд утискає журналістів і активістів: для 57% росіян телебачення є основним джерелом новин. VPN використовують лише 20%.

74% погоджуються, що наявність опозиції важлива. Але тільки 42% вважають, що настав час для політичної реформи.

Про опозицію до Путіна говорять 59%, критикують його 60% – як офлайн, так і в соціальних мережах.