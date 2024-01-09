Деякі люди на тимчасово захоплених Росією територіях виконують "освітні" розпорядження так званої окупаційної адміністрації через страх або під примусом. Однак є і любителі "русского міра", які свідомо та за власним бажанням допомагають загарбникам "перевиховувати" українських дітей.
Читайте також Небезпечний туризм: як Росія використовує подорожі для перевиховання українців на росіян
Що відбувається на Донеччині
Світлана Миколаївна Бречко-Болдирєва працює в дитсадку у Шахтарську та проводить ідеологічну обробку дошкільнят. Так, ця вихователька організувала 12 грудня у ясельному садочку №6 тематичне заняття до дня конституції країни-агресорки.
Вона ознайола дітей з основними конституційними положеннями Росії, розповіла їм казку "Країна Можна і країна Неможна" про значущість конституції країни-агресорки та показала вихованцям російську державну символіку. Крім цього колаборантка змусила малих діток робити аплікації з прапором держави-терориста.
Колаборантка нав'язує дітям ідеї "русского міра" / Фото Kiborg.news
Сім'я колаборантів з Шахтарська / Фото Kiborg.news
Що відбувається на Луганщині
Тетяна Володимирівна Щербань активно поширює ідеї "русского міра" серед вихованців дитсадка "Огоньок" в Артемівську Луганської області. Вихователька-методист у соцмережах публікує фотографії на фоні ворожої символіки.
Вихователька нав'язує дитині російську ідеологію / Фото Kiborg.news
Вихователі цього дитсадка 22 серпня 2023 року взяли участь у флешмобі з нагоди дня російського прапору. Вони допомагали розгортати великий стяг країни-агресорки, роздавали перехожим буклети та розповідали про "велику" історію державної символіки окупантів.
Вихователі-колаборанти з Артемівська / Фото Kiborg.news
Що ще роблять окупанти та колаборанти
Осінтери нагадали, що запровадження російського "освітнього" законодавства на тимчасово окупованих територіях України, ідеологічний тиск на дітей та відверте зомбування малюків є порушенням норм міжнародного права. У матеріалі зауважується, що Москва активно витрачає різноманітні ресурси на ідеологічне виховання українських дітей на окупованих територіях. При цьому росіяни традиційно переписують історію, викривляють факти та поширюють кремлівську пропаганду.
Крім цього активно насаджуються пропагандистські та відверто злочинні дати. Як приклад наводиться цинічна спроба росіян зробити на окупованих територіях 13 квітня днем вшанування "жертв української агресії".
Що відбувається з дітьми на окупованих територіях
- Не так давно на тимчасово окупованому лівобережжі Хенсонщини росіяни стратили підлітка. Як пояснив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, загарбники розстріляли восьмикласника на очах родини, бо школяр начебто щось фотографував, і це не сподобалося окупантам.
- Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Москва використовує Білорусь для викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України. На його думку, Кремль у такий спосіб намагається приховати інформацію про перебування юних українців в Росії.
- Як повідомлялося раніше, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто зустріч групу депортованих росіянами дітей з України. Це сталося напередодні новорічних свят.