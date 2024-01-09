Некоторые люди на временно захваченных Россией территориях выполняют "образовательные" распоряжения так называемой оккупационной администрации из-за страха или под принуждением. Однако есть и любители "русского мира", которые сознательно и по собственному желанию помогают захватчикам "перевоспитывать" украинских детей.

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Что происходит на Донетчине

Светлана Николаевна Бречко-Болдырева работает в детском саду в Шахтерске и проводит идеологическую обработку дошкольников. Эта воспитательница организовала 12 декабря в ясельном садике №6 тематическое занятие ко дню конституции страны-агрессорки.

Она ознакомила детей с основными конституционными положениями России, рассказала им сказку "Страна Можно и страна Нельзя" о значимости конституции страны-агрессорки и показала воспитанникам российскую государственную символику. Кроме этого коллаборантка заставила малышей делать аппликации с флагом государства-террориста.

Колаборантка навязывает детям идеи "русского мира" / Фото Kiborg.news

К слову, сын этой воспитательницы Илья Бречко сражается против ВСУ в составе российской оккупационной армии.



Семья коллаборантов из Шахтерска / Фото Kiborg.news

Что происходит в Луганской области

Татьяна Владимировна Щербань активно распространяет идеи "русского мира" среди воспитанников детсада "Огонь" в Артемовске Луганской области. Воспитательница-методист в соцсетях публикует фотографии на фоне вражеской символики.



Воспитательница навязывает ребенку российскую идеологию / Фото Kiborg.news

Воспитатели этого детсада 22 августа 2023 приняли участие во флешмобе по случаю дня российского флага. Они помогали разворачивать большой стяг страны-агрессорки, раздавали прохожим буклеты и рассказывали о "великой" истории государственной символики оккупантов.



Воспитатели-коллаборанты из Артемовска / Фото Kiborg.news

Что еще делают оккупанты и коллаборанты

Осинтеры напомнили, что введение российского "образовательного" законодательства на временно оккупированных территориях Украины, идеологическое давление на детей и откровенное зомбирование малышей является нарушением норм международного права. В материале отмечается, что Москва активно тратит разнообразные ресурсы на идеологическое воспитание украинских детей на оккупированных территориях. При этом россияне традиционно переписывают историю, искажают факты и распространяют кремлевскую пропаганду.

Кроме этого, активно насаждаются пропагандистские и откровенно преступные даты. В качестве примера приводится циничная попытка россиян сделать на оккупированных территориях 13 апреля днем чествования "жертв украинской агрессии".

Что происходит с детьми на оккупированных территориях