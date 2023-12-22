Об ужасном инциденте сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на пресс-конференции. По его словам, оккупанты расстреляли подростка 20 декабря, передает 24 Канал.
Смотрите также Цинизм достиг нового уровня: оккупанты ведут огонь из-за спин украинских военнопленных
Россияне застрелили ребенка в Херсонской области
Прокудин сообщил, что получил сообщение с левого берега оккупированной Херсонской области о страшном военном преступлении россиян. Так, в одном из оккупированных населенных пунктов Херсона россияне застрелили мальчика, ученика 8-го класса.
Как заявили оккупанты, подросток вроде бы "что-то фотографировал" и это не понравилось россиянам.
Парень где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Российские военные его схватили, привели домой и застрелили. Они это сделали прямо на глазах у семьи,
– рассказал Прокудин о жутком преступлении оккупантов.
Мать парня отчаялась и едва не покончила с собой. По словам Прокудина, ее "спасти из петли".
Глава Херсонской ОВ сообщил, что директор школы, в которой учился восьмиклассник, уже подал заявление в полицию. Прокудин также подчеркнул, что будет обращаться к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем соответствующим органам, чтобы зафиксировали очередное военное преступление российских захватчиков.
Оккупанты расстреляли пенсионерку в Херсонской области
На оккупированной части Херсонской области на днях ранее российские военные совершили еще одно преступление – расстреляли 70-летнюю женщину. Как сообщали в сети, пожилую женщину обнаружили мертвой с многочисленными травмами на теле.
Трагедия произошла в Олешках. В преступлении заподозрили 39-летнего жителя российской Тулы Р. Жукова, контрактника воинской части 12266. Преступник цинично заявил, что застрелил пенсионерку с целью "самообороны". По словам оккупанта, когда он "проверял" дом, то к нему якобы на встречу выбежала пенсионерка с гранатой в руках. Якобы именно после этого он выстрелил в нее из автомата Калашникова и скрылся.
Циничность оккупантов пробила очередное дно, когда стало известно, что против военного решили не открывать уголовное производство и он не понес наказание за совершенное преступление.