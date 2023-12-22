Об ужасном инциденте сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на пресс-конференции. По его словам, оккупанты расстреляли подростка 20 декабря, передает 24 Канал.

Смотрите также Цинизм достиг нового уровня: оккупанты ведут огонь из-за спин украинских военнопленных

Россияне застрелили ребенка в Херсонской области

Прокудин сообщил, что получил сообщение с левого берега оккупированной Херсонской области о страшном военном преступлении россиян. Так, в одном из оккупированных населенных пунктов Херсона россияне застрелили мальчика, ученика 8-го класса.

Как заявили оккупанты, подросток вроде бы "что-то фотографировал" и это не понравилось россиянам.

Парень где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Российские военные его схватили, привели домой и застрелили. Они это сделали прямо на глазах у семьи,

– рассказал Прокудин о жутком преступлении оккупантов.

Мать парня отчаялась и едва не покончила с собой. По словам Прокудина, ее "спасти из петли".

Глава Херсонской ОВ сообщил, что директор школы, в которой учился восьмиклассник, уже подал заявление в полицию. Прокудин также подчеркнул, что будет обращаться к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем соответствующим органам, чтобы зафиксировали очередное военное преступление российских захватчиков.

Оккупанты расстреляли пенсионерку в Херсонской области

На оккупированной части Херсонской области на днях ранее российские военные совершили еще одно преступление – расстреляли 70-летнюю женщину. Как сообщали в сети, пожилую женщину обнаружили мертвой с многочисленными травмами на теле.

Трагедия произошла в Олешках. В преступлении заподозрили 39-летнего жителя российской Тулы Р. Жукова, контрактника воинской части 12266. Преступник цинично заявил, что застрелил пенсионерку с целью "самообороны". По словам оккупанта, когда он "проверял" дом, то к нему якобы на встречу выбежала пенсионерка с гранатой в руках. Якобы именно после этого он выстрелил в нее из автомата Калашникова и скрылся.

Циничность оккупантов пробила очередное дно, когда стало известно, что против военного решили не открывать уголовное производство и он не понес наказание за совершенное преступление.