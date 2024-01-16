Одним из лидеров "Атеша" является Эльдар. Он также создал телеграм-канал "Эльдар – лидер АТЕШ". Пока там 47 подписчиков, но обещают публиковать официальные обращения и комментарии.
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В "Атеше" утверждают, что есть по всей России
Наши люди активно разведывают военные объекты и выслеживают ключевых рашистов, осуществляют диверсии и инфильтрируются в воинские части. Все это делается с большой целью – освобождение Украины. Несмотря на то, что наши усилия нацелены на Крым, мы давно вышли за его пределы и работаем во всех оккупированных районах Украины и по всей России,
– написали партизаны.
Они отметили, что уже полтора года усердно работают над тем, чтобы разрушить армию России изнутри – прямо из воинских частей или оккупации. Как успешный пример привели уничтожение воинской части россиян в Евпатории 4 января.
Как присоединиться к "Атеш"
Партизаны призывают приобщаться к их рядам.
"Мы имеем амбициозные цели, и для этого нам нужно больше людей. Нам нужен ты – смелый, идейный и несгибаемый. Борись за освобождение, где бы ты ни был. Присоединяйся к храбрым агентам "Атеш"! Пиши нашим координаторам. Они обученные профессионалы, которые помогут тебе дойти до цели", – говорится в сообщении.
В канале указано три аккаунта координаторов, куда можно написать. Очевидно, что речь о координации партизанских действий на оккупированных территориях материковой части Украины, непосредственно в Крыму и на территории России. Региональные координационные штабы были созданы в сентябре 2023 года.
"Атеш" делает невероятные вещи
- В Феодосии члены движения с помощью мобилизованных зафиксировали на видео нужные разведывательные данные. В это время россияне буквально сидели в телефонах.
- А еще они проникли в центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области. Сотрудники такого центра предупреждают о запуске украинских ракет и отслеживают запуски российских ракет.