ВСУ также 4 января поразили командный пункт возле Севастополя в Юхариной балке. Там раздалось не менее 10 мощных взрывов.

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Партизаны рассказали о последствиях взрывов

Агенты движения "Атеш" провели доразведку возле воинской части связи вблизи Евпатории. В частности, удалось выяснить, что удалось поразить пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координацию ПВО всего полуострова. Также под удар попал глубинный бункер.

В результате – несколько двухсотых и трехсотых. Можем с уверенностью говорить, что полковник Исмагилов никогда не будет осквернять украинскую землю своим присутствием (200),

– сообщили в "Атеше".

Кроме того, в результате успешной отработки также были подавлены российские системы ПВО. Все уцелевшие средства оккупанты начали опрокидывать на аэродром "Бельбек" вблизи Севастополя.

Партизаны также поблагодарили всех агентов и местных жителей Евпатории, которые помогали.

"Этот успех еще раз подтверждает тезис, что даже самая маленькая (на первый взгляд) помощь может оказаться решающей", – добавили в "Атеш".

Впечатлен не только командный пункт

В эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, 4 января ВСУ провели мощную боевую работу и был поражен не только один командный пункт в Севастополе. Кроме того, нанесено серьезное повреждение всей системе защиты на крымском полуострове.

Сейчас у них снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах.

– добавила Гуменюк.