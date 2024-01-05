Такие атаки показывают, что россияне уже не могут оградить себя от взрывов и прилетов в Крыму. Об этом в эфире национального марафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Оккупанты будут иметь последствия после взрывов в Крыму

Гуменюк отметила, что уже было подтверждение официальное от СтратКома ВСУ, что поражен пункт управления под Севастополем. Кроме того, она подчеркнула, что Воздушные силы заявили, что противовоздушная оборона Крыма снова имеет дырочные обозначения и им придется снова проводить ремонт их сети.

Они снова начнут массово передислокацию, это очевидно, потому что очень существенные потери у них в системе защиты,

– заметила полковница.

Она также обратила внимание на то, что Крым – это хаб накопления всего того, что россияне пытаются перебрасывать потом на помощь фронту на левый берег материковой Украины и на восток Украины. Поэтому, если они не смогут защитить свою технику или военный склад, то будут его терять.

Напоследок Гуменюк подчеркнула, что остальные взрывы на Крымском полуострове подтверждение того, что россияне не могут защищать свою армию и уже несут значительные потери.

В Крыму снова было неспокойно