Такі атаки показують, що росіяни вже не можуть захистити себе від вибухів і прильотів у Криму. Про це в ефірі національного марафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Окупанти матимуть наслідки після вибухів у Криму

Гуменюк зазначила, що вже було підтвердження офіційне від СтратКому ЗСУ про те, що уражено пункт управління під Севастополем. Крім того, вона наголосила, що Повітряні сили заявили про те, що протиповітряна оборона Криму знову має діркові позначення і їм доведеться знову проводити ремонт їхньої мережі.

Вони знову почнуть масово передислокацію, це очевидно, тому що дуже суттєві втрати вони мають в системі захисту,

– зауважила полковниця.

Вона також звернула увагу на те, що Крим – це хаб накопичення всього того, що росіяни намагаються перекидати потім на допомогу фронту на лівий берег материкової України й на Схід України. Тому якщо вони не зможуть захистити свою техніку чи військовий склад, то будуть його втрачати.

Наостанок Гуменюк підкреслила, що решта вибухів на Кримському півострові підтвердження того, що росіяни не можуть захищати свою армію і вже зазнають значних втрат.

У Криму знову було неспокійно