У міноборони Росії відзвітували про збиті БпЛА. Нагадаємо, раніше 4 січня окупанти визнали, наскільки їхня "ППО" – недолуга. Місцевих жителів закликали повідомляти про час та локацію, де зауважили БпЛА.

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Тим часом вже через декілька годин у міноборони Росії заявили, що збити вдалося 40 БпЛА. Не минає ні дня, щоб окупанти не брехали.

Що відомо про атаку на Крим 4 січня

Російські окупанти розбідкалися про одну з наймасштабніших атак на Крим. Ворог оголосив про атаку БпЛА та ракетну небезпеку. Загарбники тимчасово закривали рух Кримським мостом. У низці міст та сіл тимчасово окупованого півострова повідомляли про вибухи.

Окрім того, згодом стало відомо, що вдень ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Севастополя. Рух "Атеш" також повідомив про удар по частині зв'язку в Євпаторії.

Російські окупанти мають зрозуміти, що у них фактично не залишилося часу на території тимчасово окупованого півострова. Українські герої щодня і щогодини наближають звільнення Криму.