В минобороны России отчитались о сбитых БпЛА. Напомним, ранее 4 января оккупанты признали, насколько их "ПВО" – бестолковая. Местных жителей призывали сообщать о времени и локации, где заметили БпЛА.

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Между тем, уже через несколько часов в минобороны России заявили, что сбить удалось 40 БпЛА. Не проходит ни дня, чтобы оккупанты не врали.

Что известно об атаке на Крым 4 января

Российские оккупанты начали ныть об одной из самых масштабных атак на Крым. Враг объявил об атаке БпЛА и ракетной опасности. Захватчики временно закрывали движение по Крымскому мосту. В ряде городов и сел временно оккупированного полуострова сообщали о взрывах.

Кроме того, впоследствии стало известно, что днем ВСУ уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя. Движение "Атеш" также сообщило об ударе по части связи в Евпатории.

Российские оккупанты должны понять, что у них фактически не осталось времени на территории временно оккупированного полуострова. Украинские герои каждый день и каждый час приближают освобождение Крыма.