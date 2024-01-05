ЗСУ також 4 січня уразили командний пункт біля Севастополя в Юхаріній балці. Там пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

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Партизани розповіли про наслідки вибухів

Агенти руху "Атеш" провели дорозвідку біля військової частини зв'язку поблизу Євпаторії. Зокрема, вдалося з'ясувати, що вдалося уразити пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. Також під удар потрапив глибинний бункер.

В результаті – кілька двохсотих і трьохсотих. Можемо з упевненістю говорити, що полковник Ісмагілов ніколи більше не осквернятиме українську землю своєю присутністю (200),

– повідомили в "Атеш".

Окрім того, унаслідок успішного відпрацювання також було придушено російські системи ППО. Усі вцілілі засоби окупанти почали перекидати на аеродром "Бельбек", що поблизу Севастополя.

Партизани також подякували усім агентам та місцевим жителям Євпаторії, які допомагали.

"Цей успіх ще раз підтверджує тезу, що навіть найменша (на перший погляд) допомога може виявитися вирішальною", – додали в "Атеш".

Уражено не тільки командний пункт

В ефірі телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, 4 січня ЗСУ провели потужну бойову роботу й було уражено не лише один командний пункт у Севастополі. Окрім того, нанесено серйозне пошкодження усій системі захисту на кримському півострові.

Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати та розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях,

– додала Гуменюк.